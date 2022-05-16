У Миколаївській області після обстрілів окупантів сталися пожежі в різних районах: що відомо (фото)

У Миколаївській області після обстрілів окупантів сталися пожежі в різних районах: що відомо (фото)

Протягом доби у Миколаївській області бійці ДСНС загасили шість пожеж, чотири з яких виникли внаслідок влучання боєприпасів та їхніх уламків під час обстрілах військ Росії.

На Миколаївщині за добу зафіксовано пожежі, зокрема, в Миколаєві, у смт Первомайське та смт Березнегувате.

Про це звітують у ДСНС.

Так, в смт Первомайське Первомайської сільської ради Миколаївського району внаслідок обстрілу військ РФ після влучання боєприпасів загорівся житловий будинок. Вогнеборці увечері 15 травня ліквідували на площі 80 кв. м. Вогонь пошкодив літню кухню та господарчу споруду.

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Зранку, 16 травня, після ворожого обстрілу Інгульського району Миколаєва, виникла пожежа даху магазину та автомобіля Daewoo Lanos, який був припаркований у подвір'ї. На площі 100 кв. м вогнеборці загасили пожежу даху магазину, та 5 кв. м — пожежу автомобіля.

Крім того, в смт Березнегувате Березнегуватської селищної ради Баштанського району ліквідовано пожежу веранди житлового будинку. там горіло теж через обстріли окупантів. Площа пожежі склала 20 кв. м.

Також рятувальники продовжують надавати технічну воду громадянам для побутових потреб.

Нагадаємо, що через обстріли в Миколаївській області поранення отримали півтора десятка осіб.

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