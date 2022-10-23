У Миколаївській області частково є проблеми з електропостачанням – ЗМІ

У Миколаївській області спостерігають проблеми з електропостачанням.

У Миколаївській області частково є проблеми з електропостачанням.

Про це повідомляє "Суспільне".

За інформацією кореспондентів, у Миколаєві повністю було відсутнє світло.

Вже через деякий час електропостачання почали поступово відновлювати.

Масована ракетна атака по енергетичних об’єктах 22 жовтня

У суботу, 22 жовтня, армія Російської Федерацію здійснила масовану ракетну атаку по енергетичних об’єктах в різних областях України. Понад мільйон абонентів залишилися без електроенергії у Хмельницькій, Миколаївській, Волинській, Черкаській, Рівненській, Кіровоградській та Одеській областях.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що окупанти випустили 36 ракет, більшість із яких вдалося збити. Президент заявив, що світ може і повинен зупинити цей терор.

У неділю, 23 жовтня, очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький заявив, що енергетики протягом дня будуть вимикати світло у населених пунктах області без попереджень заздалегідь.

За даними КМДА, ​​у Києві 23 жовтня після атак РФ на об'єкти критичної інфраструктури почалися стабілізаційні відключення світла.

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