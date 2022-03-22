У Миколаївській області через обстріл окупантів загорілася автозаправка: загинуло троє осіб

У Миколаївській області через обстріл окупантів загорілася автозаправка: загинуло троє осіб

Одна жінка потерпіла.

У Миколаївській області внаслідок обстрілу російїської армії сталася пожежа на автозаправці у Корабельному районі.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ.

Зазначається, що окупанти обстріляли автозаправку 21 березня. Вогнеборцям 5 державної пожежно-рятувальної частини лікідували пожежу на площі 10 кв.м.

Відомо, що від отриманих поранень несумісних з життям, загинуло троє чоловіків. Крім того, одна жінка постраждала. Карета швидкої медичної допомоги шпиталізувала її до лікувального закладу.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з азербайджанським колегою з Ільхамом Алієвим, за результатами якої заправки компанії SOCAR безкоштовно заправлятимуть "швидкі" та ДСНС.

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