Державна служба України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області

У Миколаївській області через обстріли окупантів сталися три пожежі: є жертви

У Миколаївській області через обстріли окупантів сталися три пожежі: є жертви

Серед загиблих - дитина.

Протягом доби, 20 березня, на території Миколаївської області сталися 19 пожеж, три з яких виникли внаслідок обстрілів російських військових. Є загиблі, серед них дитина.

Про це розповіла речниця Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Ілляна Пацюк, пише Суспільне.

Зокрема, під обстріл окупантів потрапив житловий будинок у селі Костянтинівка Миколаївського району. Внаслідок обстрілу сталася пожежа із подальшим руйнуванням будинку. Всередині перебували двоє батьків та дитина, ніхто з них не вижив. Уночі рятувальники дістали з-під завалів тіла загиблих.

Окрім цього, внаслідок обстрілів виникли дві пожежі лісових урочищ у селах Балабаніка та Лимани. Горіли дерева та хвойні настили. Пожежі загасили на загальній площі 3,34 гектара.

Раніше стало відомо, що протягом доби, 20 березня, у Миколаївській області внаслідок ворожих обстрілів поранення дістали 65 людей, серед яких одна дитина.

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