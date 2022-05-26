У Миколаївській області чоловік привласнив зброю окупантів після відступу (фото)

У Миколаївській області чоловік привласнив зброю окупантів після відступу (фото)

У Баштанському районі поліцейські відкрили кримінальне провадження проти 49-річного місцевого жителя, у якого виявили незареєстровану зброю, набої та гранату.

За версією слідства, чоловік знайшов озброєння після відступу російських військ з території села поблизу Баштанщини.

Про це повідомила Національна поліція Миколаївської області.

За інформацією правоохоронців, чоловік не здав зібрану зброю та боєприпаси до поліції. Поліцейські провели за місцем його проживання санкціонований обшук.

"Під час слідчих дій поліцейські виявили незареєстровану мисливську рушницю та набої до неї, автомат системи Калашникова, магазин до нього та понад 640 набоїв калібру 5,45, а також гранату РГД-5", — йдеться у повідомленні.

Фото: ГУ Нацполіції в Миколаївській області

Усе вилучене направили на експертизу. Станом на 26 травня поліція готує матеріали для вручення чоловікові підозри за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами". Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, що на Житомирщині на блокпості правоохоронці виявили в мікроавтобусі автомат, набої та корпус гранати.

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