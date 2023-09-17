У Миколаївській області чути вибухи: у Повітряних силах ЗСУ прокоментували

У Миколаївській області у неділю, 17 вересня, пролунали вибухи під час повітряної тривоги. У регіоні працює система ППО.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

У Херсонській, Миколаївській та Кіровоградській областях триває повітряна тривога. Ці регіони атакують ударні дрони, які окупанти запустили по Україні. У ЗСУ повідомили, що вибухи, які можуть чути на Миколаївщині - це робота ППО. Жителів Миколаєва та області закликають бути в укриттях.

"На Миколаївщині працює ППО! Залишайтесь в укриттях!", - повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Нагадаємо, російська терористична армія у неділю, 17 вересня, запустила у бік України кілька груп ударних безпілотників. Вони атакують південні регіони України.

Також у ніч проти 17 вересня Росія завдала удару по Україні крилатими ракетами та ударними БпЛА. Силам ППО вдалося збити 12 із 16 ворожих цілей. Основний напрямок удару був по півдню Одеської області.

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