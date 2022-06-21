У Миколаївській області ніч минула неспокійно: стало відомо, які райони постраждали від обстрілів

У Миколаївській області ніч минула неспокійно: стало відомо, які райони постраждали від обстрілів

Стало відомо, яка ситуацію наразі у Миколаївській області, яка від учора, 20 червня, зазнала ворожих ударів.

Вже сьогодні, 21 червня, у Миколаєві лунали вибухи. Інформація наразі уточнюється. Крім того, окупанти били по всій області. Так, пошкоджень зазнали Баштанський та Миколаївський райони.

Про це повідомляє міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"Вчора, 20 червня, близько 20:00 та сьогодні близько 04:00 обстрілів зазнала Широківська громада. За попередньою інформацією потерпілих немає, інформація щодо пошкоджень уточнюється", - повідомив мер міста.

За його словами, тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

Крім того, вчора, 20 червня, чотири ракети Х-31А з ворожого винищувача та одна ракета типу "Онікс" з берегового ракетного комплексу були спрямовані на Очаків та влучили в сільськогосподарські угіддя у передмісті. Потерпілих немає.

Внаслідок обстрілів СМТ Первомайське пошкоджено господарські підсобні приміщення. Також зайнялася господарча будівля та суха трава.

Горіли будинки і в селі Лимани Галицинівської громади. Потерпілих немає. Вночі з 20 на 21 червня окупанти обстріляли і Первомайську громаду. За попередньою інформацією потерпілих немає, пошкоджено будинки.

Нагадаємо, окупанти протягом минулої доби потужно обстріляли Лисичанськ у Луганській області. Обстріли міста армією Російської Федерації тривали позаминулу ніч та увесь вчорашній день. Окупанти застосовували авіацію.

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