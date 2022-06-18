У Миколаївській області окупанти пошкодили ще 65 об'єктів: пораненя отримали 22 людини

У Миколаївській області окупанти пошкодили ще 65 об'єктів: пораненя отримали 22 людини

Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти у Микоалївській області та знищувати цивільну інфраструктуру.

Минулої доби війська країни-агресорки Росії нанесли ракетні удари по обласному центру Миколаєву. Крім того, окупанти здійснили обстріли по селах Лимани, Червоний Яр, Лепетиха, Кавказ та Полігон.

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції України.

Протягом 17 червня російські загарбники пошкодили 65 об'єктів. Зокрема, 33 багатоквартирні будинки та 13 приватних житлових будинків. Шкоду також завдано навчальним закладам, приватним підприємствам, приміщенням держустанов, магазинам, аптекам, спортклубу та адмінбудівлям.

Фото: Національна поліція України

Своєю чергою, голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва повідомила, що під обстріли потрапили Широківська, Березнегуватська, Куцурубська, Галіцинівська та Первомайська. Внаслідок ворожих атак поранення отримали 22 людини. Усі постраждалі доставлені до медичних закладів.

За її словами, станом на ранок 18 червня в миколаївських лікарнях перебуває 284 громадянина, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину.

Фото: Національна поліція України

Як повідомлялося, у Запорізькій області зафіксували масове дезертирство серед окупантів. За даними розвідки, такий випадок серед російських військових стався у тимчасово захопленому селищі Михайлівка, що у Василівському районі.

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