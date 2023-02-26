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У Миколаївській області під час повітряної тривоги пролунали вибухи: перші подробиці

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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2366
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У Миколаївській області під час повітряної тривоги пролунали вибухи: перші подробиці

Фото: Associated Press

Попередньо, жертв через ракетні удари немає.

У Миколаївській області ввечері, 26 лютого, під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Росіяни ракетами обстріляли регіон.

Про це повідомив начальник поліції Миколаївщини Сергій Шайхет. 

"В звільненому Снігурівському районі є "прильоти". Попепередньо без жертв", - написав поліцейський. 

У Миколаївській області повітряну тривогу оголосили о 20:19. Згодом місцеві жителі повідомляли про вибухи. 26 лютого о 20:45 повітряну тривогу скасували. 

Наразі немає подробиць щодо ракетного удару. 

Нагадаємо, СБУ затримала зрадника, який передавав ФСБ дані про оборону Миколаєва та об'єкти критичної інфраструктури.

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Дата публікації
Перегляди
2366
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