У Миколаївській області під час повітряної тривоги пролунали вибухи: перші подробиці

Попередньо, жертв через ракетні удари немає.

У Миколаївській області ввечері, 26 лютого, під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Росіяни ракетами обстріляли регіон.

Про це повідомив начальник поліції Миколаївщини Сергій Шайхет.

"В звільненому Снігурівському районі є "прильоти". Попепередньо без жертв", - написав поліцейський.

У Миколаївській області повітряну тривогу оголосили о 20:19. Згодом місцеві жителі повідомляли про вибухи. 26 лютого о 20:45 повітряну тривогу скасували.

Наразі немає подробиць щодо ракетного удару.

Нагадаємо, СБУ затримала зрадника, який передавав ФСБ дані про оборону Миколаєва та об'єкти критичної інфраструктури.

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