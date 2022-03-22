У Миколаївській області поліцейський співпрацював з окупантами

У Миколаївській області поліцейський співпрацював з окупантами

Чоловіка вже звільнили.

У Миколаївській області зафіксували випадок співпраці співробітника поліції з окупаційними військами Російської Федерації.

Про це повідомляє Головне управління Нацполіції у Миколаївській області на своїй сторінці у Facebook.

"На жаль, факт співпраці поліцейського з ворогом зафіксований у відділенні поліції № 2 Баштанського районного відділу (Снігурівське відділення поліції)", — йдеться у повідомленні.

За інформацією поліції, чоловіка звільнили. Проводиться розслідування.

Нагадаємо, диверсійну групу, яка збирала та передавала інформацію російським військовим, правоохоронці затримали у Гайсинському районі на Вінниччині.

Раніше стало відомо, що Національне агентство з питань запобігання корупції допомагає СБУ виявляти колаборантів і сформувало базу даних потенційних зрадників України. У списку — 245 осіб.

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