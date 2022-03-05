У Миколаївській області повітряна тривога: літають бомбардувальники

Всі жителі мають сховатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Голова Миколаївської області Віталій Кім оголосив повітряну тривогу з 19:00.

Про це він повідомив 5 березня.

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"З 19:00 повітряна тривога! Не вгамовуються орки! Ту-22 бомбардувальники пролітатимуть", ­– йдеться у повідомленні Кіма.