У Миколаївській області росіяни обстріляли п'ять населених пунктів: фото наслідків

У Миколаївській області російські окупанти знову здійснили обстріл п'ятьох населених пунктів.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Зазначається, що під обстріл потрапили Очаків, Галицинове, Полігон, Мішково-Погорілове та Лупареве. Пошкоджені приватні житлові будинки, гаражні приміщення та автомобілі. На щастя, постраждалих немає.

Правоохоронці фіксують наслідки воєнних злочинів. За вказаними фактами розпочаті кримінальні провадження, розслідування яких триває.

Разом із тим співробітники поліції відпрацювали 443 повідомлення, що надійшли від громадян. Під час патрулювання вулиць міста виявили п’ять порушників комендантської години.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 98-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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