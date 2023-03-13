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У Миколаївській області росіяни вгатили по житлових будинках: є загиблі (фото)

У Миколаївській області росіяни вгатили по житлових будинках: є загиблі (фото)

Загинули чоловік та жінка.

На Миколаївщині військові РФ вранці 13 березня обстріляли населений пункт Куцурубської громади. 

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"В наслідок ранкового ворожого обстрілу населеного пункту Куцурубської громади загинули чоловік та жінка 1978 та 1980 р.н., дитину 7 років забрала швидка. Крім того, двоє людей отримали поранення. Є руйнування житлових будинків", - написав він.

© Державна служба України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області
Фото: Державна служба України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області

Нагадаємо, 12 березня 2023 року ворог атакував Очаків, що в Миколаївській області. Минулося без жертв.

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