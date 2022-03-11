У Миколаївській області російські окупанти не випустили з села вагітну: жінка народжувала вдома

У Миколаївській області російські окупанти не випустили з села вагітну: жінка народжувала вдома

Пологи відбулися за допомогою телемедицини.

У селі Кандибине, що в Миколаївській області, російські окупанти не випустили вагітну жінку до пологового будинку.

Про це повідомила голова обласної ради Ганна Замазєєва.

За її словами, село Кандибіне оточене окупантами російської Федерації. Вони не випустили породіллю з населеного пункту і нікого до неї не допустили.

Пологи відбулися за допомогою телемедицини. "Відеозв’язком лікар з Миколаєва допоміг сільській медсестрі прийняти пологи. Народився чудовий хлопчик", - йдеться у повідомленні Ганни Замазєєвої.

Як повідомлялося, породілля з Маріуполя, яка потрапила на відоме фото наслідків авіаудару російської армії по пологовому будинку міста, народила дівчинку. За словами журналістки Ольги Токарюк, нині мати та новонароджена дитина у безпеці.

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