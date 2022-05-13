Фото: Державна служба України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області

У Миколаївській області сталися пожежі через ворожі обстріли: у ДСНС показали наслідки

У Миколаївській області сталися пожежі через ворожі обстріли: у ДСНС показали наслідки

Війська Російської Федерації 12 травня завдали кілька ракетно-артилерійських ударів по Корабельному і Інгульському районах Миколаєва та території Галицинівської громади.

Постраждали четверо мирних жителів.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Зокрема, через потрапляння боєприпасів та їх уламків, внаслідок обстрілів з боку військових РФ на промисловому об'єкті в Корабельному районі загорівся металевий вагончик. Постраждали четверо людей.

Рятувальники 5 Державної пожежно-рятувальної частини (ДПРЧ) загасили вогонь на площі 30 квадратних метрів.

Також у Корабельному районі загасили на відкритій території 0,2 гектара хвойного настилу, дерев, чагарників, сухої трави.

В Інгульському районі від обстрілів росіян постраждав спортивний об'єкт — зайнялось три квадратних метри покрівлі.

Рятувальники Галицинівського загону місцевої пожежної охорони двічі залучалися на гасіння хвойного настилу на територіях Балабанівського та Галицинівського лісових господарств. Загалом погасили займання на площі понад 1,5 гектара.

Раніше стало відомо, що на Херсонщині горить 800 гектарів лісу. Через тимчасову окупацію в області лісівники та вогнеборці не можуть ліквідувати загорання.

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