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У Миколаївській області відбувся обмін полоненими: подробиці від Кіма

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У Миколаївській області відбувся обмін полоненими: подробиці від Кіма

Фото: commons.wikimedia.org

У Миколаївській області 10 червня відбувся обмін полоненими.

Україні вдалось звільнити голову Шевченківської ОТГ Олега Пилипенка, який знаходився в полоні 2 місяці. 

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. 

"Сьогодні завдяки Координаційному штабу по роботі з полоненими був 11 обмін. Два місяці був у полоні наш голова ОТГ Пилипенко. Ми довго вели перемовини. Зараз він уже тут, а тому вітаємо його", - сказав Кім. 

Нагадаємо, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім запевнив, що сухопутний прорив російських військ через обласний центр до Одеси наразі неможливий. Навіть, якщо російські війська вирішать атакувати з моря, то самі лише сили десанту не дадуть бажаного результату.

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