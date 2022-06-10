У Миколаївській області відбувся обмін полоненими: подробиці від Кіма

У Миколаївській області 10 червня відбувся обмін полоненими.
Україні вдалось звільнити голову Шевченківської ОТГ Олега Пилипенка, який знаходився в полоні 2 місяці.
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"Сьогодні завдяки Координаційному штабу по роботі з полоненими був 11 обмін. Два місяці був у полоні наш голова ОТГ Пилипенко. Ми довго вели перемовини. Зараз він уже тут, а тому вітаємо його", - сказав Кім.
Нагадаємо, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім запевнив, що сухопутний прорив російських військ через обласний центр до Одеси наразі неможливий. Навіть, якщо російські війська вирішать атакувати з моря, то самі лише сили десанту не дадуть бажаного результату.
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