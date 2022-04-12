У Миколаївській області військові "другої армії світу" поселились у "барлозі": фото

Нардеп зауважив, що окупанти влаштували у дуплі "п'ятизірковий готель".

У селі Кандибіне Костянтинівської ТГ Миколаївської області російські вбивці із "другої армії світу" поселились у "барлозі", яку вони змайстрували посеред дерев. Їх звідти програли українські захисники.

Про це в Facebook повідомив нардеп Ігор Негулевський.

Фото: Ігор Негулевський

"Рашисти зайняли позиції в селі, поки їх звідси не погнали наші військові. Тобто реально жили в дуплі. Їли тут, спали, все обс*рали в прямому і переносному сенсі. Хоча, з огляду на те, що упирі не знають, шо таке унітаз і бояться смарт-пилососів, для них дупло, мабуть, було п‘ятизірковим готелем", - зауважив народний депутат.

Фото: Ігор Негулевський

Нагадаємо, російський вбивця в Україні зґвалтував немовля та похвалився цим своїм друзям.

Також уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова повідомила, що наразі задокументовано історії близько 25 дівчат, яких російські окупанти зґвалтували у Бучі під Києвом.

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