У Миколаївській області внаслідок обстрілів армії РФ поранено 30 людей

Дітей серед потерпілих немає.

Протягом минулої доби, 26 березня, у Миколаївській області внаслідок обстрілів російських окупантів поранення отримали 30 людей.

Про це повідомила керівниця Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.

За її словами, дітей серед потерпілих від ворожих атак немає. "Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу", - наголосила вона.

Станом на ранок 27 березня в миколаївських лікарнях перебуває 279 людей, що постраждали від атак окупантів в регіоні.

Як повідомлялося, у Миколаєві через необережне поводження з боєприпасами травмувався чоловік та загинула жінка. Місцевий мешканець знайшов снаряди. Їх завантажив до багажного відділення автомобіля. Коли приїхав додому, то разом із знайомою почали діставати вибухонебезпечні предмети. Втім, вони здетонували.

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