У Миколаївській області внаслідок обстрілів армії РФ поранено 30 людей, серед яких діти

У медзакладах області перебуває понад 330 осіб.

Протягом минулої доби у Миколаївській області внслідок атак окупантів поранення отримали 30 осіб, серед яких є діти.

Про це повідомила керівниця Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.

За словами керівниці облради, росіяни поранили п'ятеро дітей. "Ми ніколи не пробачимо "русскаму миру" страждання і смерті наших дітей", - наголосила вона.

Усі потерпілі, і дорослі, і діти, перебувають у медичних закладах. Станом на на ранок 9 квітня в миколаївських лікарнях перебуває 332 людей, які постраждали від атак окупантів в регоні.

За словами очільниці Миколаївської облради, окупанти продовжують обстрілювати територію Миколаївської області з реактивної артилерії. Напружена ситуація залишається на північно-східному і східному напрямках від обласного центру.

Як повідомлялося, до обласної дитячої лікарні Миколаєва з пораненями шпиталізували жінку і двох дітей, які тікали від "русского міра" з Херсонської області. Дорогою вони потрапили під ворожий обстріл.