У Миколаївській області жертвою обстрілів окупантів стала літня вчителька російської мови

Внаслідок вчорашніх обстрілів російських окупантів Миколаївської області загинула літня жінка, яка все життя працювала в школі вчителькою російської мови і літератури.

Станом на ранок в миколаївських лікарнях перебуває 159 громадян, які постраждали від атак ворога.

Про це повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва у своєму Telegram-каналі.

"Рашистські тварюки вчора з вечора обстрілювали територію Миколаївщини - ракети прилетіли, зокрема, в Миколаїв, Вознесенськ, Очаків. В житлові квартали. У ті дні, коли весь світ згадує жертв фашистів у Другій світовій війні, русня їх переплюнула. Гітлерівські фашисти знищували книжки – путінські рашисти цілі бібліотеки. На жаль, маємо тяжких поранених і загиблу. Загибла – літня жінка, яка все життя працювала вчителькою російської мови і літератури в одній із наших шкіл. Руzкій мір прийшов, щоб вбити вчительку рос.мови і літератури? Тварюки, ваші пращури, перевертаються у трунах, і ви ніколи не відмиєте руки від крові!" - написала вона.

Також Замазєєва повідомила, що загалом за минулу добу на Миколаївщині поранено 27 людей. На щастя, дітей серед постраждалих немає.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 74-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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