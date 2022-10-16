У Миколаївській області ЗСУ збили два іранські дрони: на Одещині повідомляють про вибухи

Українська система ППО ввечері, 16 жовтня, у Миколаївській області збила два іранські дрони Shahed 136.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Мінус два "мопеди", - написав Віталій Кім.

В Одеській області місцеві жителі теж повідомляють про вибухи. Попередньо - робота ППО.

"Одещина. Ситуація повністю контрольована. Про новини, пов'язані з бойовою роботою ЗСУ в регіоні повідомлять військове командування, або Одеська ОВА. Тихого вечора, а нашим оборонцям вдалого полювання", - повідомив речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук.

В Україні через загрози атаки дронів оголосили повітряну тривогу в Миколаївській, Кіровоградській, Херсонській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Іранські дрони у війні проти України

Іран передав Росії свої дрони, якими окупанти атакують українські міста. За даними ОК "Південь" росіяни могли отримати від Ірану від 300 до кількох тисяч дронів-камікадзе Shahed 136.

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що, за інформацією розвідників, Росія замовила в Ірану 2400 дронів-камікадзе "Shahed".

Військові пояснили, що через іранські дрони повітряні тривоги в Україні можуть бути довшими.

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