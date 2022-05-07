У Миколаївській області ЗСУ знищили склад окупантів з десятками одиниць техніки

У Миколаївській області ЗСУ знищили склад окупантів з десятками одиниць техніки

Протистояння російським загарбникам не припиняється ні на мить.

Українські військові продовжують нищити ворога, а також його техніку. Не дорахуються окупанти запасів у селі Івано-Копитне Миколаївської області.

Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ 7 травня.

У населеному пункті, що в Снігурівському районі області, підрозділи сили оборони знищили склад з боєприпасами та до 20 одиниць військової техніки противника.

У Генштабі наголошують, що на Південнобузькому напрямку росіяни нанесли вогневе ураження із застосуванням артилерії по позиціям українських військ. Окупанти здійснили обстріли цивільної інфраструктури міста Миколаїв ракетами та реактивними системами залпового вогню.

Нагадаємо, розпочалася 73 доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Наразі росіяни продовжують блокувати "Азовсталь" та ракетами обстрілювати Миколаїв. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 7 травня.

Читайте також: