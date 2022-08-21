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У Миколаївській ОВА показали збиту ракету С-300, якими росіяни бомбардують місто (відео)

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У Миколаївській ОВА показали збиту ракету С-300, якими росіяни бомбардують місто (відео)

Наслідки обстрілу Миколаївщини / Фото: Національна поліція України

Миколаїв продовжує потерпати від російськи бомбардувань.

У Миколаєві українські сили збили російську ракету С-300, яку окупанти випустили по мирному місту.

Про це повідомляє пресофіцер Миколаївської ОВА Дмитро Плетенчук.

"Ранок, я, С-300", - підписав кадри пресофіцер.

Своєю чергою, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що російські війська вночі 21 серпня обстріляли Миколаїв ракетами С-300. Ворог вдарив по підприємству та околицях міста.

"Наразі відомо про влучання на територію підприємства. Інші влучання були по околицях міста. Попередньо, постраждалих немає. Інформація щодо наслідків руйнувань уточнюється", - написав Кім в Telegram. 

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