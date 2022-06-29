У Миколаївській ОВА розповіли про забаганки "бункерного фюрера" Путіна щодо України та Молдови

Росія не відмовилася від планів захоплення всього півдня України та території Молдови.
Економічна блокада України та вихід до морських портів - головна причина атак росіян на українські південні міста. Також російське керівництво прагне створити сухопутний коридор до невизнаного Придністров’я з подальшою окупацією Молдови.
Про це заявив пресофіцер ЗСУ Миколаївської ОВА Дмитро Плетенчук в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Ворог не відмовився від захоплення всього півдня України й надалі виконуватиме забаганки свого бункерного фюрера. Ми розуміємо, для чого їм увесь південь України. Економічна блокада України та вихід до морських портів - головна причина атак росіян на наші південні міста. І звісно ж вони мріють про сухопутний коридор до невизнаного Придністров’я з подальшою окупацією Молдови", - розповів пресофіцер.
За його словами, у військово-політичному керівництві держави прекрасно знають та розуміють, що окупанти намагаються закріпитися на тій території, яку вони вже окупували.
"Росіяни будують ешелоновану оборону в Херсонській області. Ворог готується відбивати контрнаступ Збройних сил України", - наголосив він.
Нагадаємо, британський генерал заявив, що частина України може на тривалий час залишитися в окупації росіян.
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