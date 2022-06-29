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У Миколаївській ОВА розповіли про забаганки "бункерного фюрера" Путіна щодо України та Молдови

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У Миколаївській ОВА розповіли про забаганки "бункерного фюрера" Путіна щодо України та Молдови

Ілюстрація / Фото: Associated Press

Росія не відмовилася від планів захоплення всього півдня України та території Молдови.

Економічна блокада України та вихід до морських портів - головна причина атак росіян на українські південні міста. Також російське керівництво прагне створити сухопутний коридор до невизнаного Придністров’я з подальшою окупацією Молдови.

Про це заявив пресофіцер ЗСУ Миколаївської ОВА Дмитро Плетенчук в ефірі телеканалу "Еспресо". 

"Ворог не відмовився від захоплення всього півдня України й надалі виконуватиме забаганки свого бункерного фюрера. Ми розуміємо, для чого їм увесь південь України. Економічна блокада України та вихід до морських портів - головна причина атак росіян на наші південні міста. І звісно ж вони мріють про сухопутний коридор до невизнаного Придністров’я з подальшою окупацією Молдови", - розповів пресофіцер.

За його словами, у військово-політичному керівництві держави прекрасно знають та розуміють, що окупанти намагаються закріпитися на тій території, яку вони вже окупували.

"Росіяни будують ешелоновану оборону в Херсонській області. Ворог готується відбивати контрнаступ Збройних сил України", - наголосив він.

Нагадаємо, британський генерал заявив, що частина України може на тривалий час залишитися в окупації росіян.

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