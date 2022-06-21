У Мін'юсті показали фото табору для військовополонених з РФ та повідомили, скільки коштує утримання одного окупанта

У Мін'юсті показали фото табору для військовополонених з РФ та повідомили, скільки коштує утримання одного окупанта

Для тримання військовополонених утворено 51 дільницю, які розташовані майже в кожному регіоні України, та 1 табір, розташований на заході держави.

В установах Державної кримінально-виконавчої служби України для тримання російських військовополонених утворено 51 дільницю і табір, де забезпечені належні побутові умови, організовано медичне забезпечення.

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська.

"Табір для військовополонених охороняється. Для утримуваних тут осіб створені належні побутові умови, організовано медичне забезпечення. Важливо, що військовополонені працюють. Вони не проводять своє буття, просто дивлячись у стелю. Вони займаються деревообробкою та приносять користь для українського суспільства", – сказав він.

Фінансування заходів щодо тримання військовополонених у таборах та дільницях для тримання військовополонених у 2022 році здійснюється за рахунок коштів резервного фонду Державного бюджету України. Витрати на утримання одного військовополоненого становлять приблизно три тисячі гривень на місяць.

За його словами, під час дії правового режиму воєнного стану в Україні, якщо доставити військовополонених безпосередньо до табору для тримання таких осіб неможливо – з метою збереження життя та здоров'я військовополонені можуть тимчасово перебувати у дільницях, утворених в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України. Крім того, до дільниць направляють тих військовополонених, щодо яких є інформація стосовно їхнього обміну найближчим часом.

У таких дільницях військовополонені тримаються в окремих приміщеннях у виправних колоніях мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання, середнього та максимального рівня безпеки, а також у СІЗО, ізольовано від інших засуджених та осіб, взятих під варту.

Нагадаємо, на заході України створили табір для російських полонених.

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