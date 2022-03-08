У Мінагрополітики підкреслили, що посівна кампанія розпочнеться там, де це можливо

У Мінагрополітики підкреслили, що посівна кампанія розпочнеться там, де це можливо

Позиція з точки зору військової складової постійно змінюється, але аграрії мають працювати.

Посівна кампанії 2022 року розпочнеться там, де це можливо з урахуванням бойових дій.

Про це під час телемарафону повідомив міністр аграрної політики Роман Лещенко, - пише Укрінформ.

"У нас немає іншого варіанту, окрім як іти та сіяти. Ми загалом відпрацьовуємо такий механізм: де ми можемо сіяти, де дозволяє ситуація, виходимо та працюємо. Ми сіяли пшеницю, ячмінь, у нас є озимина, ми не відступаємо, адже це питання продовольства. Хочу вам сказати, що настрій в аграріїв такий, що ми досягнемо територіальної цілісності. Ми повністю в координації та маємо чітке розуміння, що від того, що буде на полях, залежить продовольство всієї держави", - сказав Лещенко.

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За його словами, позиція з точки зору військової складової постійно змінюється, але аграрії мають працювати.

Міністр нагадав про нові правила експорту сільськогосподарських товарів в умовах воєнного стану, які встановлено для запобігати гуманітарній кризі в Україні, стабільності ринку та задоволення потреб населення. За його словами, тепер заборонено експортувати: овес, просо, гречку, цукор, сіль, жито, велику рогату худобу та м’ясо. Можна експортувати за умови декларативного ліцензування: пшеницю і суміш пшениці та жита (меслин), кукурудзу, м’ясо курей свійських, яйця курячі та олію соняшникову.

Тобто, пояснив Лещенко, експорт дозволяється з відповідним інформуванням уряду та видачею безоплатної ліцензії протягом доби. Міністр додав, що не зазначені в переліку види сільгосппродукції можна вільно експортувати за стандартною процедурою.

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