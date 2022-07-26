У Мінцифри повідомили, скільки через "Дію" вже зареєстровано заяв на отримання статусу ВПО

Незабаром у "Дії" можна буде зняти себе з реєстрації чи змінити адресу реєстрації ВПО.

Заяву на отримання переселенцем статусу внутрішньо переміщеної особи через "Дію" подали 619 тисяч українців.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

"Мінцифра разом з Мінсоцполітики запустили комплексну послугу з реєстрації внутрішньо переміщеної особи та отримання допомоги на проживання 19 квітня 2022 року. За цей час понад 619 тисяч українців подали заявки через "Дію". 441 тис. 504 українці успішно отримали довідку ВПО та грошову допомогу від держави", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі Мінцифри разом з Мінсоцполітики працює над автоматичним призначенням та виплатами, щоб обробка заяв відбувалася без залучення працівників районних управлінь соцзахисту.

"Також працюємо над послугою зняття з реєстрації ВПО. Можна буде однією кнопкою в "Дії" зняти себе з реєстрації чи змінити адресу реєстрації ВПО. У разі переїзду на нову адресу не потрібно буде йти в районне управління соцзахисту, писати заяви від руки та копіювати документи", - додали в пресслужбі.

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Нагадаємо, 19 квітня в "Дії" запустили послугу оформлення статусу внутрішньо переміщеної особи. Українці, що були вимушені евакуюватися з регіонів, де ведуться бойові дії, до безпечніших місць України, можуть отримати статус ВПО онлайн та подати заявку на щомісячну виплату.

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