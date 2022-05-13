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У Мінцифри розповіли, скільки українців зареєструвалися онлайн як ВПО

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У Мінцифри розповіли, скільки українців зареєструвалися онлайн як ВПО

Фото: Associated Press

Майже пів мільйона українців зареєструвалися онлайн на отримання статусу внутрішньо переміщеної особи (ВПО).

Про це 13 травня повідомив керівник із розвитку електронних послуг Мінцифри Мстислав Банік в ефірі інформаційного телемарафону.

"Ми маємо наразі майже 457 тис. людей, які заповнили заявку. Що стосується кількості людей, які вже отримали (ред. - статус ВПО), - 202 тисячі", - зазначив Банік.

Він додав, що для отримання виплат 66 тис. українців обрали "ПриватБанк", 57 тис. - "Монобанк".

Варто зазначити, що українці, що були вимушені евакуюватися з регіонів, де ведуться бойові дії, до безпечніших місць України, можуть отримати статус ВПО онлайн та подати заявку на щомісячну виплату.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 79-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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