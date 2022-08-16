У Мінінфраструктури оцінили імовірність відновлення роботи Миколаївського порту

У Міністерстві інфраструктури оцінили можливості включення Миколаївського порту до "зернової угоди" для експорту українського збіжжя.

Наразі через активні бойові дії в Миколаївській області, яку росіяни безжально бомблять, відновити роботу місцевого морського порту неможливо.

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Юрій Васьков в ефірі телемарафону.

"Ми хочемо, щоб усі наші порти працювали, у тому числі у Миколаївському регіоні, проте це, безумовно, залежить від воєнної ситуації. Наразі з точки зору безпеки ми не можемо цього робити", - сказав він.

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Водночас, з його слів, з технічної точки зору Миколаївський порт готовий до здійснення агроекспорту.

"Є певне руйнування інфраструктури, але не критичне для агроекспорту. Якщо буде воєнна ситуація дозволяти, ми вийдемо з ініціативою, яку, сподіваємось, підтримає ООН. Працювати технічно порт готовий", - додав Васьков.

Нагадаємо, 16 серпня з портів Одеси вийшло ще п’ять суден з українським зерном.

Раніше посол розповів, як вкрадене з України зерно перевозять до Сирії і Близького Сходу.

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