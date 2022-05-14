У Мінінфраструктури підрахували збитки від знищеної росіянами цивільної інфраструктури України

Задокументовані збитки, завдані внаслідок війни цивільній інфраструктурі України, сягнули понад 90 млрд доларів.

Наразі вже зруйновано 6,3 тис. км головних колій, пошкоджено 23 тис. 573 км автодоріг, 289 автомобільних та 41 залізничного мостів.

Про це міністр інфраструктури України Олександр Кубраков заявив 14 травня на міжнародній конференції "Європа Карпат", що проходила у польському місті Красичин, повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.

"Російські війська свідомо знищують цивільну інфраструктуру України. Сума тільки задокументованих збитків вже сягнула понад 90 млрд доларів, і з кожним днем війни цей показник зростає", - сказав він.

За словами міністра, враховуючи це, Україна змушена оперативно перебудовувати логістичну систему. "Наразі працюємо над забезпеченням ланцюгів доставки вантажів, змінюємо напрямки торговельних потоків через блокаду українських морських портів та втрату близько 23% залізничної мережі", - зазначив Кубраков та додав, що у Міністерстві інфраструктури очікують, що європейські партнери надалі допомагатимуть в розв'язанні логістичних проблем, а також візьмуть участь у відбудові транспортної інфраструктури України.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 80-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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