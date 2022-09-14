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У Мінінфраструктури показали вигляд доріг на звільненій території Харківщини: фото

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© facebook.com/Міністерство інфраструктури України
© facebook.com/Міністерство інфраструктури України
© facebook.com/Міністерство інфраструктури України
© facebook.com/Міністерство інфраструктури України
© facebook.com/Міністерство інфраструктури України

На деокупованих територіях розпочався процес оцінки руйнувань інфраструктури.

У вівторок, 13 вересня, Міністерство інфраструктури України повідомило про початок робіт із відновлення зруйнованих доріг та налагодження переправ в деокупованих населених пунктах Харківської області.

Фото нинішнього стану транспортної інфраструктури опубліковано на Facebook-сторінці відомства.

Наразі фахівці проводять оцінку руйнувань. 

“Паралельно розпочато масштабне прибирання доріг та придорожньої інфраструктури. Сьогодні перші 10 км – розчищено”, - йдеться у повідомленні.

Після ретельного обстеження та розмінування розпочнуться роботи зі зведення тимчасових переправ біля зруйнованих мостів для налагодження транспортного сполучення та покращення логістики в області.

Раніше дорожники в області вже розчистили 142 км та влаштували 4 тимчасові переправи.

Нагадаємо, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що на звільнених від російських окупантів територіях найближчим часом розпочнуть відновлення інфраструктури та підготовку до зими.

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