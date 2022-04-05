У Мінінфраструктури розповіли, скільки мостів зруйновано на Київщині через напад РФ

У Мінінфраструктури розповіли, скільки мостів зруйновано на Київщині через напад РФ

На відновлення кожного мосту треба щонайменше 2-3 місяці.

У Київській області після російської навали зруйновано п’ять мостів. За оцінками Мінінфраструктури, на відновлення кожної конструкції треба щонайменше 2-3 місяці.

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

За попередньою інформацією, через напад російських окупантів зруйновано:

▪️ міст на автомобільній дорозі М-06 Київ-Чоп, Стоянка

▪️ міст між с. Буча та м. Ірпінь.

▪️ міст через р. Буча, на дорозі Т-10–01.

▪️ міст на дорозі Р-30 Під’їзд до м. Ірпеня км 6+000

▪️ міст на дорозі М-07 Київ — Ковель — Ягодин км 23+000 через р. Ірпінь в Гостомелі

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"Найближчими днями почнемо відновлення зруйнованих мостів. За попередніми розрахунками, на кожен міст потрібно 2-3 місяці", – підрахували в міністерстві.

А от рух понищеною трасою Київ-Чоп планують відновити уже за кілька тижнів. За місяць також планують відновити залізничне сполучення від Святошина до Клавдієвого.

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