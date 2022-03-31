У Мінінфраструктури розповіли, як розбудовуватимуть міста після війни

У Харкові окупанти зруйнували майже 1,3 тис. багатоповерхівок, 70 шкіл, 54 дитячі садки, 16 лікарень.
Після війни нові будинки в Україні проєктуватимуться з бомбосховищем та укріпленим підземним паркінгом, як це робиться в Ізраїлі.
Про це заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.
"Маємо завдання від президента України будувати нову інфраструктуру, відновлювати міста та селища - тому вже працюємо у цьому напрямі. Пам’ятаю, що понад місяць назад я був у Харкові і обіцяв харків’янам та меру міста Ігорю Терехову збудувати нову розв’язку в місті. Ми її обов’язково зробимо", - сказав Кубраков.
У Харкові, за оцінкою міністра, зруйновано майже 1,3 тис. житлових багатоповерхових будинків, 70 шкіл, 54 дитячі садки, 16 лікарень. Аналогічний масштаб руйнувань зазнали й інші міста у зоні бойових дій.
Утім, як наголосив міністр, Харків навіть під ворожими обстрілами залишається чистішим та прибранішим, ніж більшість мирних міст України.
За його словами, в Харківській області, вже налагодили системну логістику для постачання гуманітарної допомоги. На черзі – розбудова логістичних ланцюжків для бізнесу.
"Матимемо можливість переосмислити та перезапустити життєдіяльність постраждалих міст. Досвід війни підтверджує, що проєктування нових будинків має відбуватися вже з укріпленим підземним паркінгом (на кшталт того, як це роблять у Ізраїлі), з використанням енергоощадних технологій. Зокрема про це були і є проєкти "Велике будівництво" та "Енергетична незалежність" - про продумані рішення для розбудови сучасної захищеної України", - розповів Кубраков.
Міністр також наголосив, що Мінінфраструктури збирає дані щодо всіх втрат, і Росія обов'язково платитиме за відновлення нашої країни.
Нагадаємо, мер Харкова Ігор Терехов заявив, що вже почав напрацьовувати план відновлення міста після війни.
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