У Мінінфраструктури розповіли, як розбудовуватимуть міста після війни

У Мінінфраструктури розповіли, як розбудовуватимуть міста після війни

У Харкові окупанти зруйнували майже 1,3 тис. багатоповерхівок, 70 шкіл, 54 дитячі садки, 16 лікарень.

Після війни нові будинки в Україні проєктуватимуться з бомбосховищем та укріпленим підземним паркінгом, як це робиться в Ізраїлі.

Про це заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Також читайте Арестович повідомив, як довго може тривати активна фаза бойових дій в Україні

"Маємо завдання від президента України будувати нову інфраструктуру, відновлювати міста та селища - тому вже працюємо у цьому напрямі. Пам’ятаю, що понад місяць назад я був у Харкові і обіцяв харків’янам та меру міста Ігорю Терехову збудувати нову розв’язку в місті. Ми її обов’язково зробимо", - сказав Кубраков.

У Харкові, за оцінкою міністра, зруйновано майже 1,3 тис. житлових багатоповерхових будинків, 70 шкіл, 54 дитячі садки, 16 лікарень. Аналогічний масштаб руйнувань зазнали й інші міста у зоні бойових дій.

Утім, як наголосив міністр, Харків навіть під ворожими обстрілами залишається чистішим та прибранішим, ніж більшість мирних міст України.

За його словами, в Харківській області, вже налагодили системну логістику для постачання гуманітарної допомоги. На черзі – розбудова логістичних ланцюжків для бізнесу.

"Матимемо можливість переосмислити та перезапустити життєдіяльність постраждалих міст. Досвід війни підтверджує, що проєктування нових будинків має відбуватися вже з укріпленим підземним паркінгом (на кшталт того, як це роблять у Ізраїлі), з використанням енергоощадних технологій. Зокрема про це були і є проєкти "Велике будівництво" та "Енергетична незалежність" - про продумані рішення для розбудови сучасної захищеної України", - розповів Кубраков.

Міністр також наголосив, що Мінінфраструктури збирає дані щодо всіх втрат, і Росія обов'язково платитиме за відновлення нашої країни.

Нагадаємо, мер Харкова Ігор Терехов заявив, що вже почав напрацьовувати план відновлення міста після війни.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.