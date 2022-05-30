У Міністерстві оборони розповіли про плани російських окупантів та бої на сході України

У Міністерстві оборони розповіли про плани російських окупантів та бої на сході України

Росія продовжує наступати у східних областях України.

Окупанти планують захопити Донецьку та Луганську області, забезпечити сухопутний коридор з Ростовської області до тимчасово окупованого Криму та блокувати морські комунікації України у північно-західній частині Чорного моря.

Про це під час брифінгу в "Медіацентрі Україна - Укрінформ" повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

Росіяни планують оточити українських захисників у Донецькій та Луганській областях. Бої там досягли максимальної інтенсивності.

"Бої досягли максимальної інтенсивності, російські окупаційні війська ведуть вогонь уздовж усієї лінії зіткнення та намагаються бити артилерією вглибину нашої оборони. Одночасно здійснюється штурм на декількох напрямках. Найзапекліші бої точаться на Сєверодонецькому, Бахмутському та Курахівському напрямках", - повідомив Мотузяник.

Для посилення російські окупанти знімають зі зберігання застаріле озброєння та військову техніку.

Нагадаємо, у Луганській області більше не буде здійснюватися евакуація мирних жителів. Це сталось через те, що у понеділок, 30 травня, російські окупанти обстріляли автомобіль, який їхав рятувати людей. Через це загинув французький журналіст.

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