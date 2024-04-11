У міністерстві Шойгу цинічно похизувалися нічною масштабною атакою по Україні

В РФ заявляють, мовляв, "усі об'єкти були уражені".

Міністерство оборони країни-агресорки РФ заявило, мовляв, масштабна атака на енергетику України 11 квітня була відповіддю на спроби завдати шкоди російській нафтогазовій галузі та енергетиці РФ.

Про це йдеться в заяві відомства.

Російське міністерство повідомило, що атакувало "високоточною зброєю" повітряного та морського базування, безпілотниками по об'єктах паливно-енергетичного комплексу України. Традиційно в Москві заявляють, мовляв, цілей досягнуто, а "усі об'єкти були уражені".

В Росії зауважують, нібито їм вдалося порушити роботу "підприємств військової промисловості, зірвати перекидання резервів до районів бойових дій, а також утруднити постачання паливом підрозділів та військових частин ЗСУ".

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Масований удар по Україні

Росія потужна вдарила по Україні "Кинджалами", авіаційними і крилатими ракетами, дронами. Загалом ворог застосував 82 засоби повітряного нападу. Основним напрямком удару РФ стала Львівська область.

Армія РФ масовано вдарила по об'єктах енергетики. Росіяни випустили десятки дронів та ракет по Харківській, Київській, Запорізькій та Львівській областях. Минулося без загиблих та постраждалих.

Також під час масованої атаки ракетами і безпілотниками росіяни атакували два підземних газових сховища України. У "Нафтогазі" наголошують, що сховища продовжують працювати.

Крім того, ракетний удар росіян повністю зруйнував Трипільську ТЕС на Київщині. Внаслідок влучань почалася масштабна пожежа в турбінному цеху.

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