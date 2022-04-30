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У Міністерстві юстиції назвали терміни, коли воєнні злочинці Росії отримають перші вироки

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У Міністерстві юстиції назвали терміни, коли воєнні злочинці Росії отримають перші вироки

Міністерство юстиції України

Міністр юстиції України Денис Малюська розповів про перспективи міжнародних судів через російську агресію проти України та озвучив терміни, коли воєнні злочинці РФ отримають перші вироки.

Про це він повідомив в ефірі інформаційного марафону.

Очільник Мін'юсту висловив упевненість, що Україна має достатньо доказів воєнних злочинів російських військ, злочину агресії, а "за певних обставин також можна констатувати наявність злочину геноциду".

"Органів, чи судів, які врешті-решт будуть виносити вироки військовим злочинцям, серед них військовослужбовці і вище керівництво РФ, їх дуже багато. Це і національні суди, і прокуратури, це Міжнародний кримінальний суд, який має юрисдикцію щодо воєнних злочинів і геноциду в Україні. Це трибунал, який буде створений щодо злочинів агресії, створення якого нещодавно підтримала Рада Європи, а також суди інших держав", - зазначив міністр.

Малюська заявив, що повноцінний запуск цих механізмів і перші вироки будуть щонайменше за рік-півтора-два. "Безумовно, повноцінний запуск цих механізмів і перші вироки – це займе щонайменше рік-півтора-два. Тому що природно завжди міжнародні юрисдикції були повільними, і це ще дуже швидкі терміни для міжнародних судів, як правило – це шість-вісім років і далі", – сказав очільник відомства.

За його словами, головна проблема - притягнути нелюдів до відповідальності – їх фізично затримати.

"У нас немає сумнівів, що вистачить доказів, щоб чимало російських громадян, чи тих, хто воює за Росію, чи в її інтересах, їх можна відправити у в'язницю на дуже тривалі терміни, принаймні отримати вироки. Тут проблема в іншому, щоб відправити їх у в'язницю, їх треба фізично спіймати. Якщо це український суд виноситиме вирок, інструментом пошуку таких людей буде зокрема і Інтерпол", - сказав Малюська і додав, що коли вироки виноситимуться Міжнародним кримінальним судом, його юрисдикцію підтримує більшість країн світу, і не зважатиме на дипломатичний захист, наприклад, імунітет Володимира Путіна і його оточення, якщо вони потраплять на територію країни, яка визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду.

"Як мінімум, ми обмежимо їхню можливість виїзду за територію РФ, а потім рано чи пізно дістанемо їх фізично. Я б на місці росіян не покидав територію Росії, хоча це не гарантує небезпеку, режими змінюються", - зауважив міністр.

Другим блоком притягнення Росії до відповідальності він назвав стягнення з Росії компенсацій за збитки, завдані агресією.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 66-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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