У Міноборони анонсували військову допомогу від партнерів: Україна отримає літаки

Союзники можуть надати як F-16, так і інші літаки.

Міністр оборони Олексій Резніков, 5 лютого, анонсував надання Україні літаків від партнерів.

Про це він заявив на пресконференції в неділю.

"Сьогодні в плані одержання зброї ми отримали все, залишилися тільки літаки. Можу додати вам оптимізму — літаки теж будуть, питання просто — які", - сказав Резніков.

За його словами, потреба України в літаках така ж сильна, як і в протиповітряній обороні. Відомо, що союзники можуть надати як F-16, так і інші літаки.

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Мініср оборони зазначив і те, що Україна стане другою у світі державою за кількістю самохідних артилерійських установок CAESAR після країни-виробника.

"Наприклад, по системах CAESAR ми з вами будемо другі в світі після Франції, країни виробника. Зараз ще приїдуть 12 CAESAR, які після мого візиту оголосив міністр оборони Франції. Плюс рішення королівства Данія передати нам CAESAR, їх вони замовляли для себе у французького виробника", - сказав міністр.

Він додав, що з понеділка, 6 лютого, розпочнеться навчання українських екіпажів на танках Leopard за кордоном.

"Ми чітко розуміємо, скільки, коли, яка країна нам дасть. Ми чітко розуміємо, що із завтрашнього дня, із понеділка вже починається навчання танкових екіпажів за межами України на Leopard", - сказав він.

Зброя для України

Німецький канцлер Олаф Шольц заявив про існування консенсусу щодо невикористання Україною західної зброї на території Російської Федерації.

Натомість, усі військові об'єкти Росії є законними цілями для ударів з боку України, заявив нардеп та член комітету парламенту з питань нацбезпеки Федір Веніславський.

Водночас Вашингтон не бачить кордонів у прагненні завдати Росії стратегічної поразки. Передача дедалі потужніших озброєнь є цілеспрямованою ескалацією конфлікту США.

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