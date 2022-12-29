У міноборони Білорусі офіційно прокоментували інцидент із ракетою: подробиці заяви

Військове відомство держави-сателіта РФ повідомило про ураження повітряної цілі.
Падіння частини ракети від зенітного ракетного комплексу С-300 на території Білорусі прокоментували в міністерстві оборони країни-сателіта РФ.
Заява з’явилася у четвер, 29 грудня, близько 14:30 в офіційному Telegram-каналі білоруського військового відомства.
"Сьогодні близько 10 години силами військ протиповітряної оборони було вражено повітряну ціль. Її уламки виявлено на сільськогосподарському полі поблизу села Горбаха Іванівського району Брестської області", - йдеться у повідомленні.
Білоруські військові стверджують, що вже провели перевірку і встановили, що уламки належать зенітній керованій ракеті С-300, яка, буцімто, випущена з території України.
Подробиці події військове відомство держави-сателіта РФ пообіцяло повідомити найближчим часом.
Як повідомлялося раніше, під час масованої ракетної атаки по Україні 29 грудня у Білорусі впала частина ракети від зенітного ракетного комплексу С-300. У Лукашенка одразу назвали її українською.
У Повітряних силах України зауважили, що вірити режиму Лукашенка, як і режиму Путіна, не варто.
Невдовзі українська сторона проведе об'єктивний контроль ситуації та наслідків чергової атаки РФ і повідомить інформацію щодо цього інциденту.
Нагадаємо, під час ракетного удару 29 грудня Росія застосувала понад 69 ракет. Українським захисникам вдалося збити 54 ворожі ракети.
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