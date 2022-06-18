У Міноборони Білорусі розповіли, чи готуються вступати у війну проти України

У Міноборони Білорусі розповіли, чи готуються вступати у війну проти України

У Міністерстві оборони Білорусі заперечують інформацію про підготовку до нападу на Україну.

Міністр оборони Білорусі Андрій Жук заявив, що країна "воювати ні з ким ми не збирається" і начебто "нападати ні на кого" не планує.

Про це він сказав в коментарі білоруському ЗМІ.

"Можу вас заспокоїти: не треба шукати жодних бомбосховищ, наша країна не збирається воювати, ми готові захистити свою державу, але воювати ні з ким ми не збираємося. Ні на кого нападати й таке інше", — прокоментував він.

На уточнення щодо перевірок Міноборони та створення Південного оперативного командування, Жук відповів: "Можете не переживати. Все нормально, держава розвивається, держава живе мирним життям. Збройні сили готові та здатні його захистити, якщо в цьому буде потреба".

Нагадаємо, військовий експерт розповів, чи виконає армія Білорусі наказ Лукашенка щодо нападу на Україну.

Він також повідомив, що передуватиме відкритому нападу Білорусі на Україні.

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