У Міноборони Білорусі розповіли, чи готуються вступати у війну проти України

У Міністерстві оборони Білорусі заперечують інформацію про підготовку до нападу на Україну.
Міністр оборони Білорусі Андрій Жук заявив, що країна "воювати ні з ким ми не збирається" і начебто "нападати ні на кого" не планує.
Про це він сказав в коментарі білоруському ЗМІ.
"Можу вас заспокоїти: не треба шукати жодних бомбосховищ, наша країна не збирається воювати, ми готові захистити свою державу, але воювати ні з ким ми не збираємося. Ні на кого нападати й таке інше", — прокоментував він.
На уточнення щодо перевірок Міноборони та створення Південного оперативного командування, Жук відповів: "Можете не переживати. Все нормально, держава розвивається, держава живе мирним життям. Збройні сили готові та здатні його захистити, якщо в цьому буде потреба".
Нагадаємо, військовий експерт розповів, чи виконає армія Білорусі наказ Лукашенка щодо нападу на Україну.
Він також повідомив, що передуватиме відкритому нападу Білорусі на Україні.
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