У Міноборони Білорусі заявили, що їхні війська готові разом із РФ захищати Союзну державу

У Білорусі також закликають до переговорів у Мінську.

Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що війська їхньої країни спільно з окупаційною армією РФ "готові захищати Союзну державу".

Про це він заявив 6 жовтня під час брифінгу, пишуть білоруські пропагандисти.

Хренін заявив, що нібито Захід на території України готує збройні угруповання, метою яких є "повалення влади у Білорусі". Міністру РБ привиділася також агресія з боку Заходу. Він заявив, що зараз відбуваються заходи, щоб нібито унеможливити провокації на прикордонних територіях Білорусі. Також Хренін заявив, що білоруська армія готова спільно з Росією до захисту Союзної держави.

"Регіональне угруповання військ і сил Білорусі та Росії готове до розгортання й виконання завдань із збройного захисту Союзної держави. Органами військового управління всіх рівнів на системній основі проводиться всебічний аналіз обстановки, що складається на наших кордонах. Також здійснюються варіанти адекватного реагування на її зміни", - заявив Хренін.

Білоруський міністр прямо не вказав, що його країна готова напасти на Україну, але закликав "сторони до мирного врегулювання" в Мінську.

Роль Білорусі у війні проти України

Білорусь бере участь у війні проти України від 24 лютого. Саме з території цієї держави Росія запускала по Україні ракети. Також із Білорусі на Київ пішли в наступ російські війська.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко визнав 4 жовтня, що його країна бере участь у війні проти України на боці Росії. У Білорусі також вирішили перевірити військовозобов'язаних білорусів.

Олексій Данілов раніше наголошував, що якщо з боку Білорусі знову суне армія, Україна на це реагуватиме силовими методами.

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