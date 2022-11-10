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У Міноборони Британії прокоментували ймовірний відступ окупантів з правого берега Херсонщини

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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У Міноборони Британії прокоментували ймовірний відступ окупантів з правого берега Херсонщини

Фото: Associated Press

Втрата західного берега Херсонщини завадить окупантам прокласти сухопутний коридор до Одеси та досягти стратегічного успіху.

У британській розвідці прокоментували ймовірний відхід окупантів до лівого берега Херсонщини. Зазначається, що російські війська будуть вразливими під час перетину Дніпра. Націмовірніше, відхід окупантів триватиме кілька днів з оборонними позиціями та артилерійським вогнем.

Про це йдеться у щоденному зведенні Міноборони Британії.

"Здатність Росії утримувати свої сили на західному березі Дніпра була під тиском українських ударів по російських шляхах постачання. Відступаючи, російські сили зруйнували кілька мостів і, ймовірно, заклали міни, щоб уповільнити та затримати просування українських сил", - кажуть у Міноборони Британії.

Зазначається, що втрата західного берега Херсона завадить Росії досягти свого стратегічного прагнення прокласти сухопутний коридор до Одеси.

"З обмеженими пунктами перетину російські війська будуть вразливими при перетині річки Дніпро. Цілком ймовірно, що відхід триватиме кілька днів з оборонними позиціями та артилерійським вогнем, що прикриватиме сили, що відходять", - кажуть у британській розвідці.

Нагадаємо, 9 листопада 2022 року міністр оборони Росії Сергій Шойгу віддав наказ про відведення російських військ із західного берега річки Дніпро на Херсонщині. Генерал Сергій Суровікін, командувач російськими військами в Україні, підтвердив, що вони відступлять на оборонні позиції вздовж річки Дніпро, назвавши головною причиною цього рішення проблеми з постачанням.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо на цей момент про ситуацію довкола деокупації єдиного великого українського міста, захопленого росіянами ще на початку повномасштабного вторгнення.

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Дата публікації
Перегляди
1836
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