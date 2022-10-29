У Міноборони Британії вказали на ознаки швидкої втечі росіян із Херсона

Останні дії російських окупаційних військ на Херсонщині можуть свідчить про їхню підготовку до швидкої втечі.

Про це інформує Міністерство оборони Британії.

Так, у розвідці нагадують, що спершу призначений Росією гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо заявив, що Росія незаконно викрала і вивезла з Херсона останки відомого російського державного діяча князя Григорія Потьомкіна, який у XVIII столітті окупував українські території.

Згодом зрадник Сальдо повідомив, що з Херсона "виїхали" понад 70 тисяч людей. Ці фактори можуть свідчити, що Росія має намір піти з Херсона.

Призначений Росією гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо заявив, що наразі з Херсона "виїхали" понад 70 тисяч людей.

"У російській національній ідентичності Потьомкін тісно пов’язаний із завоюванням Росією українських земель у 18 столітті та підкреслює вагу, яку Путін майже напевно надає сприйнятому історичному виправданню вторгнення. Це символічне видалення Потьомкіна та депортація цивільного населення, ймовірно, випереджає намір Росії прискорити втечу із Херсонщини", - йдеться в повідомленні.

Ситуація на Херсонщині

Окупанти почали робити перші натяки на свою втечу понад 10 днів тому. Так, 18 жовтня гуляйтер Володимир Сальдо оголосив про так зване переміщення цивільних на лівий берег Дніпра. Пояснював він це нібито "небезпекою" затоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС. Окупанти вигадали, що відповідний "теракт" планують ЗСУ.

Того ж дня російський генерал Сергій Суровікін, який керує війною РФ проти України, визнав, що ситуація під Херсоном є "непростою". Він попередив про можливість ухвалення "непростих рішень".

Тим часом росіяни посилюють угруповання на правому березі Херсонщини за рахунок мобілізованих.

Своєю чергою, речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що війська РФ намагаються розробити кілька планів дій на півдні України. За її словами, окупанти можуть залишити певні сили, щоб утримувати правий берег. Але те, що вони готуються до оборони лівого берега - це також досить красномовно.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія намагається перетворити Херсонщину на зону відчуження. Глава держави закликав жителів тимчасово окупованих районів допомагати одне одному.

Натомість, на думку президента Польщі Анджея Дуди, ЗСУ найближчим часом можуть звільнити окупований російською армією Херсон.

Читайте також: