У Міноборони Естонії зробили важливу заяву про просування російських військ: деталі

Війська РФ в Україні продовжують поступово просуватися вперед і зберігають темп боїв попри великі втрати. Покровський напрямок залишається основним місцем зосередження окупантів.

Про це заявив керівник департаменту оборонної готовності Міністерства оборони Естонії Герт Каю, повідомляє ERR.

Зазначається, що протягом останнього тижня окупанти зберігали аналогічний рівень активності на лінії фронту порівняно з попередніми тижнями – це в середньому 168 обстрілів на день. Попри те, що ЗМІ дедалі частіше висвітлюють можливість наближення мирних переговорів, це не відображається на полі бою. Російські війська надалі продовжують війну на виснаження з великими втратами, наголошують в міністерстві.

Ба більше, збройні сили Росії активно вербують громадян до своїх лав. Зокрема, в Санкт-Петербурзькому регіоні тим, хто вступає до лав армії, виплачують дедалі більші одноразові грошові допомоги та підвищують зарплати. В Естонії вважають — це свідчить про те, що РФ докладає зусиль для компенсації втрат на фронті і формування нових підрозділів, щоб продовжувати військові операції.

За словами Каю, за минулий тиждень жодна зі сторін не досягла значних результатів на Курському напрямку. Також, зауважив він, північнокорейські солдати не були помічені в активних бойових діях на території РФ. Ймовірно, вони були відведені в тил для перегрупування.

"Жодних значних територій не було втрачено і жодних нових не було здобуто, тому там може бути певною мірою патова ситуація. Але там досі тривають активні бойові дії", — наголосив він.

У міністерстві вважають, що не можна виключати перекидання з Північної Кореї до України додаткового особового складу, а також боєприпасів непрямої дії і артилерійської техніки.

Герт Каю наголошує, що Донецька область і Покровський напрямок залишаються основним місцем зосередження російських збройних сил. Російські війська продовжують поступово просуватися на цьому напрямку і за тиждень територіально захопили близько 25 квадратних кілометрів території.

Як повідомляло видання New York Times, війська Північної Кореї вивели з лінії фронту на Курщині. Сили КНДР зазнали великих втрат у боях.

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