У Міноборони іронічно прокоментували заяву Шойгу про успіхи окупантів під Вугледаром: відео

Українське оборонне відомство опублікувало кадри знищення колони російської бронетехніки. У російських пабліках повідомляють про 30 втрачених бойових машин.

У Міністерстві оборони України "потролили" очільника воєнного відомства Росії Сергія Шойгу, який запевняє, що бойові дії окупантів в районі Вугледару йдуть успішно.

У відповідь на це твердження російського міністра в українському оборонному відомстві опублікували відео удару по колоні російської бронетехніки, яка намагалася штурмувати місто.

"Міністр оборони РФ Шойгу: "Наразі бойові дії в районі Вугледару йдуть успішно". Це точно", – йдеться у підписі до опублікованих кадрів.

russian defense minister Shoigu: "Currently, combat operations in the Vuhledar area are going successfully."



So true. pic.twitter.com/oCxcRRwK2l — Defense of Ukraine (@DefenceU) February 10, 2023

У російських військових пабліках теж поширюють схоже відео і стверджують, що на одній із ділянок вугледарського фронту велика група російських танків і БМП потрапила під удар ЗСУ. Приблизна кіькість втрат – 30 одиниць.

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Російські "військові оглядачі" жорстко критикують військове керівництво РФ, яке "не зробило висновків з минулих невдач".

У ранковому зведенні 10 лютого британська розвідка повідомила, що окупанти обійшли західну околицю Вугледара, але зазнали особливо важких втрат, залучивши до наступу недосвідчених бійців.

Російські війська втекли та кинули напризволяще щонайменше 30 бронетранспортерів в одному інциденті після невдалого штурму, резюмували у зведенні.

Нагадаємо, В районі Вугледара Донецької області танковий підрозділ 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ, яка дислокується у Владивостоку, потрапив у влаштовану українськими бійцями засідку.

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