У Міноборони лишився один контракт з компаніями Гринкевича, його ретельно перевірять

Угода стосується постачання харчування військовим у Миколаївській та Херсонській областях і вона остання з тих, яку уклав департамент ресурсного забезпечення, який зараз розформовують.
Міністерство оборони має лише один контракт з компаніями, афілійованими з родиною львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича.
Про це повідомив заступник Міністра оборони України полковник Віталій Половенко у Facebook.
"Щойно вийшов з робочої наради Міноборони щодо розірвання контрактів з фірмами, афілійованими з родиною Гринкевичів. У МОУ залишився тільки один контракт з такою компанією. Він діє з 1-го січня по 1 квітня", – йдеться у повідомленні.
Віталій Половенко додав, що ця угода стосується постачання харчування військовим у Миколаївській та Херсонській областях і вона остання з тих, яку уклав департамент ресурсного забезпечення, який зараз розформовують.
"Угода укладена за результатами тендеру, проведеного на Прозоро – до того, як нам стало відомо про арешти і затримання. Ми вже почали ретельні службові перевірки", – зазначив заступник Міністра оборони.
Він також розповів, що одна група інспекторів перевіряє тендер, друга — контракт, третя — якість послуг. Інспектори перевірятимуть всі аспекті співпраці протягом всього терміну дії угоди.
"Зараз важливим пріоритетом є харчове забезпечення захисників. Утім, якщо з’являться хоч якісь підстави розірвати цей останній контракт достроково – ми негайно це зробимо", – наголосив він.
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Раніше у Міністерстві оборони повідомили про розірвання договорів з компаніями Ігоря Гринкевича, після того, як стало відомо про його затримання за спробу дати хабар співробітнку Дердавного бюро розслідувань.
Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров прокоментував останні новини в українському інформаційному просторі про затримання та кримінальні справи.
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