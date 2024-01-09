У Міноборони лишився один контракт з компаніями Гринкевича, його ретельно перевірять

Угода стосується постачання харчування військовим у Миколаївській та Херсонській областях і вона остання з тих, яку уклав департамент ресурсного забезпечення, який зараз розформовують.

Міністерство оборони має лише один контракт з компаніями, афілійованими з родиною львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича.

Про це повідомив заступник Міністра оборони України полковник Віталій Половенко у Facebook.

"Щойно вийшов з робочої наради Міноборони щодо розірвання контрактів з фірмами, афілійованими з родиною Гринкевичів. У МОУ залишився тільки один контракт з такою компанією. Він діє з 1-го січня по 1 квітня", – йдеться у повідомленні.

Віталій Половенко додав, що ця угода стосується постачання харчування військовим у Миколаївській та Херсонській областях і вона остання з тих, яку уклав департамент ресурсного забезпечення, який зараз розформовують.

"Угода укладена за результатами тендеру, проведеного на Прозоро – до того, як нам стало відомо про арешти і затримання. Ми вже почали ретельні службові перевірки", – зазначив заступник Міністра оборони.

Він також розповів, що одна група інспекторів перевіряє тендер, друга — контракт, третя — якість послуг. Інспектори перевірятимуть всі аспекті співпраці протягом всього терміну дії угоди.

"Зараз важливим пріоритетом є харчове забезпечення захисників. Утім, якщо з’являться хоч якісь підстави розірвати цей останній контракт достроково – ми негайно це зробимо", – наголосив він.

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Раніше у Міністерстві оборони повідомили про розірвання договорів з компаніями Ігоря Гринкевича, після того, як стало відомо про його затримання за спробу дати хабар співробітнку Дердавного бюро розслідувань.

Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров прокоментував останні новини в українському інформаційному просторі про затримання та кримінальні справи.

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