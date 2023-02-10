У Міноборони Молдови підтвердили, що російська ракета була в їхньому повітряному просторі

Міністерство оборони Молдови підтвердило, що російська ракета "Калібр" 10 лютого під час масованого обстрілу України перетнула їхній повітряний простір.

Про це йдеться у повідомленні в Facebook.

Там уточнили, що о 10:18 ракета перетнула державний кордон Республіки Молдова у районі села Мокра у губернаторстві Трансністрія. Зазначається, що далі ракета пролетіла над Сороцьким районом у бік України.

"Міністерство оборони у співпраці з відповідальними структурами країни уважно стежить за ситуацією в регіоні і рішуче засуджує порушення повітряного простору Республіки Молдова", — йдеться у повідомленні.

Російські ракети перетнули повітряні простори Молдови та Румунії

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що дві російські ракети, випущені по Україні, перетнули повітряний простір країни НАТО. Йдеться про Румунію та Молдову.

Речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що українська ППО могла б збити ці ракети, проте не зробила цього через побоювання за життя іноземних громадян.

Голова делегаціі у Парламентській Асамблеї НАТО Єгор Чернєв зазначив, що таким чином Путін провокує НАТО та підвищує ставки.

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