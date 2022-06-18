У Міноборони нагадали про заборону розповсюдження інформації, зокрема про військові госпіталі

Там підкреслили, що ворог зацікавлений знищити лікувальні заклади, в яких лікують військових.

Під час висвітлення інформації про війну не можна повідомляти назву лікувального закладу та населений пункт, де він розташований.

На цьому наголосила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Вона вчергове нагадала, що лікарів варто показувати зі спини (щоб не наражати їх на особисту небезпеку), лікувальний заклад – без розпізнавальних ознак, щоб не було зрозуміло де це.

Також не можна повідомляти назву медичного закладу, як приклад – "в одній з лікарень України або в одній з лікарень на півдні".

Детальне оприлюднення інформації про лікувальний заклад, у якому лікують військових та цивільних поранених, наражає на небезпеку всіх – сам заклад, лікарів і пацієнтів.

"Невже ворог не може відкрити Гугл мепс і все дізнатись, мабуть хочете запитати ви. Гугл мепс не розповідає що в середині закладу, які операції проводяться, хто з лікарів їх робить, який потік поранених і не дякує конкретному медичному закладу за порятунок життів та не розкриває місце і роль закладу у системі під час воєнного стану. Спонукав на допис сьогоднішній ранковий сюжет в Марафоні про одну з обласних лікарень у великому місті – з усіма подробицями, наче для розвідки ворога знімали сюжет", - наголосила вона.

Нагадаємо, у Міноборони назвали дві причини, чому окупантам не вдається провести "референдуми" про приєднання до РФ.

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