У Міноборони назвали чотири міста Донбасу, які найближчим часом хочуть захопити окупанти

У Міноборони назвали чотири міста Донбасу, які найближчим часом хочуть захопити окупанти

Найближчим часом російські війська намагатимуться захопити Сєвєродонецьк та Лисичанськ, а потім спробувати взяти Краматорськ і Слов'янськ.

За даними аналізу бойових дій від української розвідки, Росія веде проти Україну війну на виснаження.

Про це заступниця голови Міноборони Ганна Маляр розповіла на брифінгу 23 червня.

Вона пояснила, що найближчим часом окупанти намагатимуться захопити Сєвєродонецьк та Лисичанськ, бо їхньому командуванню потрібен привід для оголошення про виконане завдання щодо встановлення контролю над Луганською та Донецькою областями.

"У подальшому ворог планує зосередити свої зусилля на оволодінні найбільшими містами Донеччини – Краматорськом і Слов'янськом", – повідомила заступниця міністра.

Водночас вона наголосили, що українські військові готові до будь-якого розвитку подій.

Нагадаємо, за даними дослідників з Інституту вивчення війни, російські війська можуть вже найближчими днями захопити Лисичанськ.

Цілодобово нищать Сєвєродонецьк, Золоте, Лисичанськ, поразки в Тошківці! Сергій Гайдай в ТСН

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