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У Міноборони назвали дві причини, чому окупантам не вдається провести "референдуми" про приєднання до РФ

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У Міноборони назвали дві причини, чому окупантам не вдається провести "референдуми" про приєднання до РФ

Фото: Associated Press

Росія не відмовляється від своїх планів провести "референдуми" про приєднання тимчасово окупованих українських територій до складу РФ.

Однак, як зазначають у Міністерстві оборони України, російсько-окупаційній "владі" не вдається провести заходи про приєднання українських регіонів. 

Про це повідомила заступния міністра оборони Ганна Маляр під час брифінгу у четвер, 16 червня.

"Росія не відмовляється від своїх планів провести так звані "референдуми". На сьогодні їм це не вдається з двох причин. Тому що місцеве населення чинить потужний опір. По-друге, органи державної влади України, які за законом уповноважені здійснювати такі дії, також роблять свою роботу, результати якої, ви бачите, у неможливості (РФ - ред.) поки що провести ці "референдуми", - зауважила Маляр.

Як інформували раніше, у тимчасово окупованому Херсоні російські окупанти заселяються до житла українців та посилюють примусову паспортизацію.

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