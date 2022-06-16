У Міноборони назвали дві причини, чому окупантам не вдається провести "референдуми" про приєднання до РФ

У Міноборони назвали дві причини, чому окупантам не вдається провести "референдуми" про приєднання до РФ

Росія не відмовляється від своїх планів провести "референдуми" про приєднання тимчасово окупованих українських територій до складу РФ.

Однак, як зазначають у Міністерстві оборони України, російсько-окупаційній "владі" не вдається провести заходи про приєднання українських регіонів.

Про це повідомила заступния міністра оборони Ганна Маляр під час брифінгу у четвер, 16 червня.

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"Росія не відмовляється від своїх планів провести так звані "референдуми". На сьогодні їм це не вдається з двох причин. Тому що місцеве населення чинить потужний опір. По-друге, органи державної влади України, які за законом уповноважені здійснювати такі дії, також роблять свою роботу, результати якої, ви бачите, у неможливості (РФ - ред.) поки що провести ці "референдуми", - зауважила Маляр.

Як інформували раніше, у тимчасово окупованому Херсоні російські окупанти заселяються до житла українців та посилюють примусову паспортизацію.

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