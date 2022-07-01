У Міноборони назвали кількість поранених у війні в Україні російських окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення РФ до України понад 90 тис. окупантів отримали поранення у бойових діях.
Загальні втрати росіян складають понад 30 000 тисяч та дуже багато зниклих безвісти.
Про це розповів міністр оборони України Олексій Резніков під час зустрічі з депутатами Бундестагу, йдеться на сайті оборонного відомства.
"Російське керівництво багатьох окупантів видає як "загублених", щоб не виплачувати грошові компенсації родинам. Агресор прагне вийти на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей. Також ставить завдання щодо утримання та забезпечення сухопутного коридору з окупованим Кримом, блокування морських комунікацій України у Чорному морі. У свою чергу, територію білорусі використовує для нанесення ракетних ударів по Україні. Ми робимо все, щоб обороняти усі потенційно загрозливі напрямки", – зазначив Олексій Резніков.
Раніше повідомляли, скільки грошей росіяни втратили на острові Зміїний. Найбільша втрата — це крейсер "Москва", який коштував $750 мільйонів.
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